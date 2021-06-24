Украина пригрозила уничтожить Крымский мост ракетами

pixabay.com /

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко похвастался достижениями Киева в сфере вооружения. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» военный сообщил, что Украина обладает «мощным ракетным оружием». Чтобы доступно объяснить силу украинского вооружения, Романенко намекнул, что Киев способен атаковать Крымский мост.

«По крайней мере, до моста достанем с территории континентальной Украины, до разрекламированного моста», — заявил генерал-лейтенант.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам народного референдума. Уже через четыре года между континентальной частью России и полуостровом возвели автодорожный Крымский мост.

С тех пор со стороны Украины неоднократно звучали угрозы об уничтожении сооружения. Например, замминистра по так называемым «оккупированным территориям» Георгий Тука посетовал, что не владеет навыками террористов, уж очень ему хочется подорвать мост через Керченский пролив. При этом он добавил, что «поддержал бы и понял того, кто совершил бы такой акт терроризма».

«На эмоциональном уровне я бы тоже стремился, чтобы его подорвали к чертям собачьим», — высказался Тука.

mintrans.ru / министерство транспорта Российской Федерации

Бывший глава СНБО Александр Турчинов и командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа также делали громкие заявления, что украинские ракеты смогут снести Крымский мост всего за считанные минуты.

Украинский политолог Зиновий Свереда вовсе предлагал устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». По мнению Свереды, такой шаг приблизил бы государство к передовым странам, например — США. И тогда на Киев, по его мнению, наконец, посмотрели бы как на полноправного партнера.

Помимо угроз в сторону моста, правительство Украины неоднократно делали попытки «вернуть» полуостров, прибегая к шантажу и водной блокаде Крыма. Примечательно, что экс-президент Украины Леонид Кравчук недавно заявил, что в 1954 году Крым его стране был навязан. Киев якобы не хотел принимать полуостров из-за больших расходов, которые требовались на его содержание.