Минкульт Украины признал Киркорова угрозой для нацбезопасности

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского певца Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с приказом минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Ему запрещен въезд в страну.

Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек, в том числе из России: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Александр Розенбаум и другие. Предпоследним стал рэпер Моргенштерн.

Стоит напомнить, что Киркоров является народным артистом Украины, России и Молдавии. На Украине это звание он получил в 2008 году, когда президентом страны был Виктор Ющенко.