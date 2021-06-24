Упаковка для яиц из ПЭТ-пластика может попасть под запрет в России

ФБА «Экономика сегодня» / Ольга Парамонова

Пластиковая упаковка для яиц попала в список наиболее трудно перерабатываемых товаров и упаковки, сформированный Российским экологическим оператором (РЭО).

Постепенный запрет на использование этой упаковки могут ввести через один-два года, сообщает сайт 360tv.ru. Стоит отметить, что уже сегодня в России есть предприятия, производящие так называемую экологичную упаковку для этого продукта. Материалом для ее создания служит пульперкартон, другими словами, переработанная макулатура.

"Наша задача — сделать так, чтобы на полках магазинов было как можно меньше товаров и упаковки, которые трудно или невозможно переработать", — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кроме "яичной" упаковки список пополнился и упаковка для перепелиных яиц из ПЭТ-пластика. Как отмечаются российские производители, ее тоже можно изготавливать из переработанных вторсырья. Что касается пульперкартона, то его сегодня активно используют во всем мире как в медицинской и промышленной сфере, так и производстве упаковки для овощей, фруктов и других продуктов.

Стоит отметить, что такие компании как Coca-Cola и Danone, являющиеся членами ассоциации "РусПро", готовы выступить в роли спонсоров эксперимента по созданию в России масштабной инфраструктуры для экологичного сбора мусора. Они планируют за свой счет закупить более двух тысяч специализированных контейнеров для региона, который станет пилотным для данного проекта.