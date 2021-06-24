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Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата Европы

Спорт
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Стали известны все участники 1/8 финала чемпионата Европы
Global Look Press / Peter Kneffel / dpa

Закончился групповой этап Евро-2020. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в группе B.

Сборной Дании предстоит сыграть с Уэльсом в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". Италия и Австрия проведут свой матч в Лондоне на "Уэмбли".

Национальные команды Нидерландов и Чехии сыграют в Будапеште на "Пушкаш Арене". Бельгия и Португалия встретятся в Севилье на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха".

Сборным Хорватии и Испании предстоит сыграть в Копенгагене на стадионе "Паркен". Англия и Германия встретятся в Лондоне.

Национальные команды Украины и Швеции проведут матч в Глазго на "Хэмпден Парк". Франция и Швейцария сыграют в Бухаресте на стадионе "Националь".

#футбол #евро #чемпионат европы
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