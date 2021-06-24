Дубль Роналду принес Португалии ничью с Францией в матче Евро-2020

Global Look Press / Robert Michael/dpa

Сборные Португалии и Франции сыграли вничью в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча сборных Португалии и Франции проходила в Будапеште и завершилась со счетом 2:2. У французов двумя голами отметился нападающий Карим Бензема. Дублем в португальцев отметился Криштиану Роналду, которыйсравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи с Ирана. В прошедшем матче нападающий забил 109-й мяч за сборную Португалии.

Напомним, в среду состоялись заключительные матчи группового этапа турнира. В 1/8 финала пройдут матчи Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам), Италия - Австрия (26 июня, Лондон), Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт), Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья), Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген), Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест), Англия - Германия (29 июня, Лондон), Швеция - Украина (29 июня, Глазго).