Венгрия сыграла вничью с Германией на Евро-2020

fcbayern.com / Пресс-служба ФК «Бавария»

Сборная Германии не смогла выиграть у команды Венгрии в заключительном туре группового этапа на чемпионате Европы по футболу.

Матч закончился со счетом 2:2. Немецкие футболисты по итогам этой встречи заняли в группе F второе место и вышли в плей-офф турнира. Венгрия больше не сыграет на Евро-2020.

Счет в этом поединке был открыт на 11-й минуте. Гол забил венгерский нападающий Адам Салаи. Немцам удалось отыграться на 66-й минуте с помощью точного удара в створ защитница Кая Хаверца. После этого команды забили друг другу еще по одному голу.