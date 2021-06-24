Мирзаян: Армяне, проголосовав за Пашиняна, сдали свою страну

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Невозможно понять, как в ходе прошедших в Армении выборов за премьер-министра Никола Пашиняна, при котором страна потеряла Нагорный Карабах, за него проголосовала четверть избирателей.

Комментируя в материале для сложившуюся ситуацию в материале для газеты «Взгляд», политолог Геворг Мирзаян привел мнение российского журналиста Дмитрия Ольшанского:

«Армяне устали быть армянами. Устали быть этим «маленьким, но гордым», отдельным народом, со своим отдельным, непризнанным Карабахом, с этими горными пастбищами и древними камнями, за которые приходится убивать и умирать. Они не хотят больше войны, камней и пастбищ. Хотят туда, где инстаграм, Макрон и Ким Кардашьян», — цитирует журналиста Мирзаян.

При этом политолог считает, что пассивность армянского электората, настроенного против Пашиняна, можно объяснить только «пофигизмом». Этим людям уже все равно, какое будущее ждет их страну, так как они сосредоточены на великом прошлом Армении и погружены в грезы о давно утраченной Западной Армении.

Федеральное агентство новостей /

А нынешнюю территорию своей страны эти армяне воспринимают лишь в качестве «центрального офиса», из которого всегда можно уехать в Россию или во Францию.

«Конечно, турецко-азербайджанские СМИ и их российские, скажем так, сторонники уверяют, что армяне выбрали мир и холодильник. Что теперь, после сдачи Карабаха и переизбрания Пашиняна Армения может установить нормальные торгово-экономические связи с соседями и процветать. Забывая, впрочем, упомянуть, каким образом миру соответствуют азербайджанские войска в Сюнике», — пишет Мирзаян.

Теперь же, по его словам, ясно, что произойдет дальше. Анкара и Баку воспользуются проявленной слабостью Еревана и не остановятся, пока окончательно не поставят Армению на колени – оккупируют еще часть ее территории, а также пресекут разговоры о геноциде армян. А Пашинян поможет им в этом изнутри, выполняя все, что от него потребуют и заодно обвиняя все всем Россию, что приведет к обострению отношений между Москвой и Ереваном.

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В заключение Мирзаян ответил на вопрос, почему в этой ситуации молчит Россия и почему Москва признала выборы, по результатам которых она теряет единственного своего союзника на Кавказе.

«Ответ очень простой. [Президент РФ Владимир] Путин не может быть большим армянином, чем сами армяне. Если граждане Армении проголосовали за Пашиняна (на участках или оставшись дома), если они отказались от борьбы за армянскую государственность ради «Инстаграма» и Кардашьян, если им глубоко наплевать на свою страну – то чем в этой ситуации может помочь Россия?», — рассуждает эксперт.

Армяне сделали свой выбор – он отказались и от статуса политической нации, и от будущего для государственности Армении. И теперь им можно лишь посочувствовать, заключил Мирзаян.