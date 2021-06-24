Погребинский напомнил, что у Крыма в составе Украины не было автономии

Федеральное агентство новостей /

Автономный статус Крыма в составе Украины, на который регулярно ссылаются противники предоставления особого статуса Донбассу и другим регионам страны, на самом деле к 2014 году существовал лишь на бумаге и представлял собой фикцию

Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский, отвечая на слова заместителя главы партии «ОПП Надежды Савченко» Татьяны Проторченко о том, что воссоединение Крыма с Россией весной 2014 года якобы произошло именно потому, что полуостров имел автономный статус. И поэтому, подчеркнула Проторченко, теперь Киев не допустит созданий других автономий в составе Украины, чтобы не лишиться и других территорий.

«Только что коллега говорила: "Какая автономия? Все захотят". Куда "все захотят"? Откуда вы знаете, захотят или нет, нет соответствующего опыта, чтобы сказать "они захотят". Они что, были там, воевали за это право, или что? Харьковская или Днепропетровская область захочет? Зачем просто так болтать?», — возмутился в ответ на эти слова глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Однако Татьяну Проторченко обидело, что политолог назвал ее слова «болтовней», и она кинулась отстаивать свою позицию.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Соратница Надежды Савченко напомнила, что в настоящее время «вся Украина воюет», так как в состав ВСУ входят жители не одной какой-то области страны, а представители всех регионов.

«Говорю вам, что армия, ВСУ – это не только одна область, это люди со всей Украины, и на Востоке у нас воюют люди со всей страны. И по границе у нас там, где Польша, там, где Венгрия, Румыния – там далеко не все так просто, у многих людей паспорта другого государства, и молодежь туда выезжает учиться», — напомнила Проторченко.

И если, по ее словам, Киев предоставит какому-то региону особый статус, автономию, могут возникнуть проблемы. Поэтому руководство страны должно стремится к созданию другой политической системы, более глубокой децентрализации – которая не будет сводиться к словам об автономии, а будет реальной и адекватной.

А Михаилу Погребинскому Проторченко бросила в лицо, что он, называя ее мнение «болтовней», просто не хочет слышать другую точку зрения.

«Это не иная точка зрения, это совершенно некомпетентная позиция. Что там, на западной границе, большинство людей, которые поддерживают какую-то автономию? Вы об этом слышали когда-то? Ничего подобного не было, - напомнил в ответ Погребинский. - Поэтому здесь нет иного способа, кроме как начать жить по-другому, и ничего страшного, что сначала получит автономию Донбасс, вернувшись в Украину».

Но Проторченко опять вернулась к тому, с чего началась дискуссия. По ее словам, полуостров Крым имел статус автономии, и именно это позволило ему выйти из состава страны в 2014 году.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Но Михаил Погребинский вновь напомнил ей, что к тому моменту, о котором она говорит, Крым уже много лет не был автономным регионом.

«Автономии Крыма не было уже много лет к тому моменту, она только формально существовала! Вы-то прекрасно должны это понимать, у нас была унитарная держава», — подчеркнул политолог, обращаясь к Проторченко.

По словам эксперта, ему часто приходится разговаривать с западными коллегами, которые не понимают, почему Киев так упирается и не хочет сделать то, на что давно уже согласились многие европейские государства. Например, Каталония, которая уже сейчас в составе Испании имеет гораздо большую автономию, чем та, которой безуспешно пытается добиться Донбасс, теперь получит от Мадрида еще больше прав и свобод.