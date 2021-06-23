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Возгорание емкости с горючим произошло на ТЭЦ в северном районе Петербурга

Происшествия
/ Обновлено: 23 июня 2021 23:39 84

Возгорание емкости с горючим произошло на ТЭЦ в северном районе Петербурга
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Возгорание произошло на ТЭЦ в северном районе Петербурга. Загорелась емкость с горючим.

В результате инцидента, по данным Федерального агентства новостей, без электричества остались жители нескольких улиц. Речь идет о проспекте Просвещения и о Гражданском проспекте. На отсутствие света также пожаловались жители Мурино.

Из-за возгорания на ТЭЦ произошли сбои в работе петербургского метрополитена. Поезда некоторое время шли с увеличенными интервалами. Через 17 минут нормальная работа метро была восстановлена.

#петербург #тэц #возгорание
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