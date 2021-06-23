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Общественник Владимиров призвал жестко наказывать за эксцентричные провокации

Общество
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Общественник Владимиров призвал жестко наказывать за эксцентричные провокации
vk.com / Герман Николаевич

Общественный деятель Герман Владимиров оценил введение ответственности в России за эксцентричные акции.

Страны Запада начали все чаще жестко наказывать людей за различные акции пиара. Речь идет о голых провокаторах, которые выбегают на футбольное поле во время матчей или художниках, поджигающих окна. Владимиров считает, что в этом плане России нужно следовать примеру Запада и жестко пресекать такие акции, передает ФАН.

"Я считаю такую практику правильной. Всем всегда нужно помнить, что закон для всех один. Если человек нарушил закон, то он должен нести либо административное, либо уголовное наказание — в зависимости от тяжести правонарушения", — сказал он.

Владимиров напомнил, что в России уже введены стоп-листы для тех, кто дебоширит на рейсах. Таких людей просто не пускают в самолет. По словам общественного деятеля, безнаказанность порождает еще большую безнаказанность.

#наказание #провокации #пиар
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