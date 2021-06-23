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Руководитель СОМБ напомнил СМИ о законности работы российских инструкторов в ЦАР

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 22:08 98

Руководитель СОМБ напомнил СМИ о законности работы российских инструкторов в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Специалисты из РФ находятся в ЦАР с ведома Совета Безопасности ООН и по приглашению властей страны.

Об этом рассказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов во время общения с представителями прессы. Он напомнил всем присутствующим, что российские специалисты находятся в ЦАР на законных основаниях, занимаются только подготовкой местной армии и органов правопорядка.

Их главной задачей является повышение уровня боеготовности FACA, которые в дальнейшем будут обеспечивать защиту государства, пишет ФАН.

"Мы повторили это несколько раз. Наши инструкторы не участвуют в боевых действиях на территории Центральноафриканской Республики. Они уважают цели и задачи, определенные Советом Безопасности", — добавил он.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов раскрыл особенности работы российских инструкторов в ЦАР. Второе интервью он дал изданию Afrique Media. Иванов рассказал об обучении военных из правительственной армии Центральноафриканской Республики, о знаниях, которые дают новобранцам российские инструкторы

#инструкторы #цар #СОМБ
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