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Германия преклоняется перед Израилем и продолжает выплачивать еврейскому народу компенсации за организованное фашистами убийство шести миллионов евреев, но преступления, совершенные во время Второй мировой войны против других народов, постепенно забываются.

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью газете «Взгляд», комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что немцы «еще сто лет должны стоять на коленях перед белорусами».

Подобные высказывания, по словам Рара, со временем будут вызывать в Германии все более резкую реакцию, так как там растет молодое поколение, не интересующееся Второй мировой войной и желающее, чтобы из оставили в покое.

«Германия не впадает в крайности. Немцы помнят ужасы, которые страна принесла миру 80 лет назад. Никто в ФРГ не ставит это под вопрос, — подчеркнул немецкий политолог. — Но все же сейчас есть дистанция к воспоминаниям о Второй мировой войне, фактически в Германии осталось мало людей, которые помнят войну и знают, что произошло на самом деле».

Подрастающие поколения, по словам Рара, ничего не хотят об этом знать и не интересуются данной проблематикой, считая, что война осталась в далеком прошлом и их уже должны оставить в покое с воспоминаниями о ней.

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При этом, подчеркнул эксперт, это не значит, что в Германии начал возрождаться реваншизм и немцы отрицают вину своего народа за Вторую мировую войну. Но заявление белорусского президента, с которым тот выступил в День памяти и скорби 22 июня, немецкие политики, скорее всего, проигнорируют, считает Александр Рар.

«Его сейчас могут засыпать новыми санкциями и будут наказывать всеми возможными методами. Для Запада главное, чтобы он ушел», – добавил политолог.

В заключение Рар напомнил, что Германия по-прежнему осознает, что убийство шести миллионов евреев является непростительным преступлением, и поэтому продолжает преклоняться перед Израилем. Поэтому же Германия продолжает бороться с любыми проявлениями антисемитизма, но в то же время в ФРГ постепенно забывают о преступлениях, совершенных против других народов.