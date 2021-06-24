Корнилов рассказал о возможном симметричном ответе России на британскую провокацию

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Россия не потерпит нарушения своей государственной границы, и чтобы продемонстрировать это всему миру она могла бы ответить на провокацию, которую британский эсминец устроил накануне у берегов Крыма.

Об этом в комментарии информационному порталу «ПолитНавигатор» заявил политолог и публицист Владимир Корнилов.

Например, по его словам, после того, как в Лондоне выразили недоумение действиями российских пограничников, заявив, что эсминец Defender передвигался «в украинских территориальных водах», Москва могла бы отправить боевой корабль в акваторию к Фолклендским островам, британскую принадлежность которых уже полвека оспаривает Аргентина.

Комментируя инцидент с оттеснением силами пограничного сторожевого корабля ВМФ РФ и самолета Су-24М британского эсминца Defender из российских территориальных вод вблизи полуострова Крым, Владимир Корнилов отметил, что британцы отрицают факт предупредительных выстрелов и бомбометания по курсу движения корабля.

«Вполне возможно, что экипаж миноносца пока не успел передать полную версию событий своему руководству в Лондон. Моряков понять можно – им надо исподнее простирнуть, палубы отдраить, а то ведь наверняка пахло там не очень хорошо после стрельбы. Глядишь, когда ведомства Флота Ее Величества все согласуют, изменят свою позицию», — заявил эксперт.

prt scr / tvzvezda.ru / Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»

При этом он добавил, что наибольший интерес вызывают заявления британских военных аналитиков о том, что корабли НАТО якобы имеют полное право проходить рядом с Крымом, так как международное право признает эти воды «украинскими».

«Мне вот интересно: а они так же будут петь, если российские корабли подойдут вплотную к Фолклендам, которые Аргентина считает своими? Вопрос риторический. Пусть знают, что Россия не потерпит нарушения своих морских границ», — заключил политолог.

Напомним, ранее обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, прокомментировал провокационное появление британского эсминца в российских территориальных водах в Черном море, отметив, что инцидент произошел в начале масштабных военно-морских НАТО и Украины.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

По его словам, очень часто бывает, что масштабные боевые учения организовываются как раз с целью послужить маскировкой для более важной задачи. И это как раз может относится к предстоящим в конце июня учениям Sea Breeze, в которых будут задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля. Именно поэтому, считает Баранец, британский эсминец и «полез» к Крыму, исполнив роль разведчика.