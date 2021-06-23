Проигрыш Словакии обеспечил Украине путевку в плей-офф Евро-2020

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Сборная Словакии в матче третьего тура группы Е проиграла испанцам со счетом 0:5, что гарантировало украинцам путевку в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Об этом стало известно после завершения встреч группы F, результаты которых позволили сине-желтым выйти в плей-офф турнира.

Не исключено, что в 1/8 финала Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют со шведами, которые в среду вечером, 23 июня, обыграли поляков и также вышли в плей-офф первенства с первого места в группе. Матч состоится 29 июня на стадионе в шотландском Глазго.