Действия властей РФ в отношении Bard College объяснили попыткой защитить общество от влияния извне

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Политолог Владимир Джаралла объяснил, зачем необходимо "закручивание гаек" в отношении НКО-иноагентов. Благодаря этому возможно пресечение вмешательства во внутренние дела РФ.

Генпрокуратура РФ признала частный американский университет Бард-колледж (Bard College) нежелательной организацией и призвала Минюст внести его в список иностранных агентов. В Генеральной прокуратуре объяснили, что работа Бард-колледжа представляет собой серьезную угрозу основам конституционного строя и безопасности на территории РФ. Проверка показала, что заведение использует фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" (организация, признанная нежелательной в РФ) для воспитания молодежи в прозападном ключе, а также насаждения враждебности к собственной стране.

Джаралла убежден, что власти РФ больше не будут закрывать глаза на подобного рода деятельность, ведь она несет большую опасность для общества. Он убежден, что ключевая задача этих организаций — создание протестных настроений на территории России и обработка сознания граждан, которые легко поддаются радикальным идеологиям. Соответствующим мнением эксперт поделился в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

"До определенного момента к различным подобным НКО относились достаточно спокойно, им можно было играть в игры, можно было следить, смотреть и прочее. С конца прошлого года на них обратили внимание, поскольку речь идет не о просветительской или какой-то такой деятельности, а о стремлении воздействовать на общественное мнение и выявить людей, взгляды которых в силу определенных обстоятельств могут быть критическими. Причем их цель — перевести эти взгляды в то русло, которое выгодно тем, кто стоит за подобными организациями", — поделился мнением специалист.

Он уточнил, что действия российских властей в отношении Бард-колледжа и подобных ему НКО нужно оценивать только в объективном ключе. По словам эксперта, благодаря таким мерам страна сможет избежать дальнейшего вмешательства Запада во внутригосударственные дела.