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Сборная Швеции победила Польшу в матче Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 23 июня 2021 21:49 54

Сборная Швеции победила Польшу в матче Евро-2020
Global Look Press / Piotr Kucza/Keystone Press Agency

Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Польши со счетом 3:2. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг на свой счет записал дубль в этой встрече. Первый мяч в сетку ворот он отправил на второй минуте, следующий гол он забил на 59-й минуте. Шведский полузащитник Виктор Клаэссон, который выступает еще и за российский "Краснодар", также отличился результативным взятием ворот в самом конце матча на 93-й минуте.

Два гола забил еще и нападающий сборной Польши Роберт Левандовски. Первый раз он отметился на 61-й минуте, второй мяч он отправил в ворота на 84-й минуте. Швеция заканчивает групповой этап чемпионата Европы на первом месте с семью очками. Польша покидает турнир.

#польша #футбол #евро #швеция
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