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Бывшего премьер-министра Кот-д'Ивуара заочно осудили за госизмену

Происшествия
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Бывшего премьер-министра Кот-д'Ивуара заочно осудили за госизмену
pixabay.com / Fifaliana-joy

Суд Абиджана приговорил заочно оппозиционера и бывшего премьер-министра Кот-д'Ивуара Гийома Соро к пожизненному заключению за антигосударственную деятельность.

Ранее суд Абиджана приговорил Соро к 20 годам лишения свободы за финансовые преступления. В новом постановлении отмечается, что он вместе со сторонниками пытался совершить государственный переворот. Его признали виновным в заговоре и распространении ложных новостей.

Также по решению суда ликвидировали движение "Солидарные поколения и народы". Его признали причастным к подрывным действиям. По данному делу также проходила группа из 19 человек. Их приговорили к тюремному заключению.

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