Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Испания разгромно победила Словакию на чемпионате Европы

Спорт
/ Обновлено: 23 июня 2021 21:44 100

Испания разгромно победила Словакию на чемпионате Европы
Global Look Press / PRESSINPHOTO / imago-images.de

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Словакии со счетом 5:0. Матч проходил в Севилье на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха"

В составе сборной Испании голевыми действиями отметились защитник Эмерик Лапорт на 48-й минуте, нападающий Пабло Сарабия на 56-й минуте и форвард Ферран Торрес на 67-й минуте. Национальной команде Словакии удалось отличиться только автоголами. Мяч в свои ворота отправили вратарь Мартин Дубравка на 30-й минуте и полузащитник Юрай Куцка на 71-й минуте.

Эта победа выводит сборную Испании в стадию плей-офф чемпионата Европы. Испанцы выходят со второго места группы E с пятью очками. Словакия же заняла лишь третью строчку.

#футбол #евро #словакия #испанию
Рар: немецкая молодежь не хочет, чтобы ей напоминали о преступлениях нацистов
Рар: немецкая молодежь не хочет, чтобы ей напоминали о преступлениях нацистов
Европа и США
02:59 | 24 июня
Минкульт Украины признал Киркорова угрозой для нацбезопасности
Минкульт Украины признал Киркорова угрозой для нацбезопасности
Шоу-бизнес
02:43 | 24 июня
Корнилов рассказал о возможном симметричном ответе России на британскую провокацию
Корнилов рассказал о возможном симметричном ответе России на британскую провокацию
Россия
02:33 | 24 июня