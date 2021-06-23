Испания разгромно победила Словакию на чемпионате Европы

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Сборная Испании одержала победу над национальной командой Словакии со счетом 5:0. Матч проходил в Севилье на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха"

В составе сборной Испании голевыми действиями отметились защитник Эмерик Лапорт на 48-й минуте, нападающий Пабло Сарабия на 56-й минуте и форвард Ферран Торрес на 67-й минуте. Национальной команде Словакии удалось отличиться только автоголами. Мяч в свои ворота отправили вратарь Мартин Дубравка на 30-й минуте и полузащитник Юрай Куцка на 71-й минуте.

Эта победа выводит сборную Испании в стадию плей-офф чемпионата Европы. Испанцы выходят со второго места группы E с пятью очками. Словакия же заняла лишь третью строчку.