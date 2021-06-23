Участники программы «Время покажет» обсудили нанесенный ущерб памятнику Шевченко в Дании

Первый канал / Prt Scr / Время покажет

Участники программы "Время покажет" на Первом канале обсудили инцидент с разрисованным вандалами памятником украинскому писателю Тарасу Шевченко.

Неизвестные раскрасили памятник поэту в Копенгагене в цвета российского триколора. Это произошло в ночь перед игрой сборных России и Дании на Евро-2020. В украинском посольстве не преминули связать эти действия с якобы "российской агрессией против Украины", не имея при этом никаких доказательств.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в эфире программы объяснил, что любая политическая сила будет считать разукрашивание памятника хулиганством. В Копенгагене обязательно проверят, кто это сделал, поскольку в поиске истины заинтересованы все стороны.

"В этом точно не виноват Кремль. Когда мы помогаем другим странам, когда привозим в США аппараты ИВЛ — вот это Россия. А памятник разукрасили какие-то хулиганы", — подчеркнул Нечаев.

Он также заявил, что есть зарубежные политики, которые "торгуют войной", однако Россия заинтересована в мире. По словам главы партии "Новые люди", украинцы — это соседи, что бы ни происходило, поэтому ссоры только навредят отношениям двух стран.

Первый канал / Prt Scr / Время покажет

"Как можно договариваться, если эти страны выставляют разрисованный памятник Шевченко как доказательство российской агрессии?" — задал логичный вопрос руководитель издания PolitRussia и ведущий программы Руслан Осташко.

Нечаев в ответ на это подчеркнул, что нужно работать спокойно, уважительно и хладнокровно. Такой подход на международной арене неоднократно демонстрирует президент РФ Владимир Путин, заключил политик.