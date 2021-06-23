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Западные НКО пытаются продвигать "трансатлантические ценности" среди российской молодежи

Общество
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Западные НКО пытаются продвигать «трансатлантические ценности» среди российской молодежи
Global Look Press / Bai Xueqi / Xinhua

Финансируемые западными странами структуры ищут способы продвигать трансатлантические ценности в России, несмотря на законодательные ограничения.

Так, Наталья Арно, глава фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation — НКО, внесенная Минюстом в реестр нежелательных организаций), объявила о запуске новой программы стипендий Центра анализа европейской политики для Россиян.

"Эта программа поможет развивать и расширять возможности следующего поколения российских лидеров, коренящиеся в трансатлантических ценностях и принципах", — приводит Федеральное агентство новостей выдержки из сопроводительной документации.

Кроме того, механизм позволит использовать научную среду для выстраивания связи между американскими специалистами и российской молодежью.

#россия #сша #нко #арно
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