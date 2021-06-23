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Сборная Испании дважды поразила ворота Словакии в первом тайме матча Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 23 июня 2021 19:59 94

Сборная Испании дважды поразила ворота Словакии в первом тайме матча Евро-2020
Global Look Press / Joel Marklund/Keystone Press Agency

Испанская сборная со счетом 2:0 побеждает Словакию в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка забил мяч в свои ворота на 30-й минуте игры с Испанией, которая проходит на стадионе "Олимпико де Севилья" 23 июня. В конце тайма защитник Эмерик Лапорт увеличил преимущество команды Луиса Энрике.

Стоит отметить, что на 12-й минуте игры Альваро Морато не реализовал 11-метровый удар. Встречу в Севилье обслуживает бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов.

#футбол #спорт #испания #словакия #евро-2020
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