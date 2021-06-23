Ушел из жизни обучавшийся мастерству у Юрия Левитана диктор Балашов

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Телеведущий и диктор Виктор Балашов умер в возрасте 66-ти лет, сообщили СМИ.

Народный артист России Виктор Балашов скончался на 97-м году жизни, передал телеканал "Россия-24". О причинах ухода из жизни советского и российского телеведущего не сообщается.

Он родился 24 декабря 1924 года в Москве, принимал участие в Великой Отечественной войне. В 1944 году смог пройти отборочный конкурс и попасть на Всесоюзное радио в качестве диктора-практиканта. Учился мастерству у знаменитого Юрия Левитана, после чего был диктором на телевидении и радио. Именно он первым озвучил в телеэфире ТАСС сообщение о полете в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.