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Ушел из жизни обучавшийся мастерству у Юрия Левитана диктор Балашов

Общество
/ Обновлено: 23 июня 2021 19:52 54

Ушел из жизни обучавшийся мастерству у Юрия Левитана диктор Балашов
wikipedia.org / Александр Гурешов / CC BY-SA 4.0

Телеведущий и диктор Виктор Балашов умер в возрасте 66-ти лет, сообщили СМИ.

Народный артист России Виктор Балашов скончался на 97-м году жизни, передал телеканал "Россия-24". О причинах ухода из жизни советского и российского телеведущего не сообщается.

Он родился 24 декабря 1924 года в Москве, принимал участие в Великой Отечественной войне. В 1944 году смог пройти отборочный конкурс и попасть на Всесоюзное радио в качестве диктора-практиканта. Учился мастерству у знаменитого Юрия Левитана, после чего был диктором на телевидении и радио. Именно он первым озвучил в телеэфире ТАСС сообщение о полете в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

#балашов #диктор #телеведущий
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