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"История не научила": Лукашенко удивили новые европейские санкции

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 19:40 74

«История не научила»: Лукашенко удивили новые европейские санкции
Prt Scr youtube.com / Россия 1

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии показывают, что коллективный Запад не умеет извлекать уроки из истории, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Своей реакцией на новые европейские санкции Лукашенко поделился во время выступления у мемориального комплекса "Брестская крепость", приуроченного к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По признанию Лукашенко, больше всего его удивило и расстроило то, что к антибелорусским санкциями присоединилась Германия.

"Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. Ночью 22 июня. Вот уж действительно история так ничему их и не научила", — посетовал белорусский лидер.

После войны немецкий народ еще целыми десятилетиями каялся перед СССР, а теперь вводит санкции против его бывшей страны, сокрушается Лукашенко. По его мнению, европейские лидеры еще как минимум столетие должны благодарить бога за то, что не застали Великую Отечественную войну.

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