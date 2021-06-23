Пранкеры Вован и Лексус поговорили с британскими парламентариями от имени Волкова

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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли парламентариев Великобритании.

Пранкеры позвонили в Лондон и разговаривали с парламентариями от имени соратника заключенного Алексея Навального Леонида Волкова. На эту уловку попались глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат и спикер парламента Крис Брайант.

"У меня есть новый метод, новая стратегия, как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!" — сказал один из пранкеров.

Парламентарий Брайант заявил, что ему эта идея понравилась. Однако давать деньги на ее реализацию британцы отказались.