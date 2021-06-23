Der Spiegel припомнил Западу триумфальное выступление Путина в бундестаге

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Коллективный Запад сам оттолкнул Россию, которая была настроена на развитие дружеских отношений с НАТО и ЕС, пишет автор Der Spiegel Франциска Аугштайн.

Аугштайн описывает президента России Владимира Путина как человека западной культуры и припоминает коллективному Западу попытки официальной Москвы выстроить миролюбивый диалог с Вашингтоном и Брюсселем. Особого внимания, уверена Аугштайн, заслуживает выступление Путина в немецком бундестаге. Тогда речь российского лидера заставила немецких парламентариев рукоплескать.

"Он предложил создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. А еще — принять Россию в НАТО. Члены парламента рукоплескали, вскочив со своих мест", — напомнила журналистка.

Однако Запад не внял словам Путина, и вместо этого продолжил исповедовать мышление времен холодной войны, уверена Аугштан. Однако Путин не бросал попыток подружиться с Западом, и в последний раз попытался протянуть США и Европе оливковую ветвь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

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Также журналистка Der Spiegel обвинила Европейских чиновников в двойных стандартах. Страны НАТО закрывают глаза на нарушения прав человека и международных законов в странах-союзниках, но продолжают бросаться в сторону Москвы необоснованными заявлениями. В качестве примера Аугштайн привела высказывание известного немецкого эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, который заявлял, что Россия расширяет сферу влияния к границам НАТО. Однако на деле, уверена автор статьи, все с точностью до наоборот.

"Такие вещи можно воспринимать только как шутку. Ведь ситуация как раз обратная: это НАТО, принимая новых членов, все больше приближается к границам России", — подчеркнула Аугштайн.

Также журналистка подчеркнула, что именно агрессивное и недоверчивое отношение Брюсселя и Вашингтона к Москве подтолкнуло последнюю к сближению с Пекином. Если бы коллективный Запад не отвергал мирные инициативы России, все бы сложилось по-другому, уверена журналистка.