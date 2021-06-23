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Администрация Facebook подала жалобу на решение суда о штрафе в 26 миллионов рублей

Общество
/ Обновлено: 23 июня 2021 19:33 52

Администрация Facebook подала жалобу на решение суда о штрафе в 26 миллионов рублей
pixabay.com /

Жалоба на ранее вынесенный приговор от представителей популярной соцсети Facebook уже поступила в Таганский районный суд.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал администрацию Facebook за отказ удалять со своей площадки запрещенную в России информацию. Руководство соцсети обязали заплатить в счет государства 26 миллионов рублей за нарушения по восьми протоколам. Представители интернет-платформы заявили, что не согласны с постановлением и будут его оспаривать в новом заседании.

Жалоба на ранее вынесенный приговор уже поступила в Таганский районный суд. Дата заседания по этому вопросу будет назначена в ближайшее время. Возможно, ее огласят уже 24 июня, пишет ТАСС.

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