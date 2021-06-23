Меркель назвала венгерский закон об ЛГБТ ошибочным

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала законодательную норму Венгрии о запрете на распространение информации о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

По ее словам, решение местных политиков о принятии такого закона является ошибочным. Меркель объяснила это тем, что в Венгрии официально разрешены однополые гражданские партнерства, однако распространение информации об этом ограничено.

"Это имеет эффект на свободу образования и аналогичные вещи", — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будет скучать по Ангеле Меркель, когда она покинет политическую сцену. По его словам, между ними сложились действительно деловые отношения, которые он очень высоко ценит, говорится на сайте 360tv.ru.