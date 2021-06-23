Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Меркель назвала венгерский закон об ЛГБТ ошибочным

Политика
99

Меркель назвала венгерский закон об ЛГБТ ошибочным
wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала законодательную норму Венгрии о запрете на распространение информации о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

По ее словам, решение местных политиков о принятии такого закона является ошибочным. Меркель объяснила это тем, что в Венгрии официально разрешены однополые гражданские партнерства, однако распространение информации об этом ограничено.

"Это имеет эффект на свободу образования и аналогичные вещи", — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что будет скучать по Ангеле Меркель, когда она покинет политическую сцену. По его словам, между ними сложились действительно деловые отношения, которые он очень высоко ценит, говорится на сайте 360tv.ru.

#меркель #венгрия #лгбт
Рар: немецкая молодежь не хочет, чтобы ей напоминали о преступлениях нацистов
Рар: немецкая молодежь не хочет, чтобы ей напоминали о преступлениях нацистов
Европа и США
02:59 | 24 июня
Минкульт Украины признал Киркорова угрозой для нацбезопасности
Минкульт Украины признал Киркорова угрозой для нацбезопасности
Шоу-бизнес
02:43 | 24 июня
Корнилов рассказал о возможном симметричном ответе России на британскую провокацию
Корнилов рассказал о возможном симметричном ответе России на британскую провокацию
Россия
02:33 | 24 июня