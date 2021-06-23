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В ЦБ РФ оценили готовность России к новому кризису

Экономика
/ Обновлено: 23 июня 2021 19:24 77

В ЦБ РФ оценили готовность России к новому кризису
Федеральное агентство политических новостей / Герман Парло

Вероятность очередного кризиса имеется, однако Центробанк РФ (ЦБ РФ) располагает инструментами, которые в этом случае могут поддержать российскую экономику и население.

Соответствующее заявление сделал зампред регулятора Алексей Заботкин. Он уточнил, что нынешние меры "являются своевременными в качестве антикризисных". По его словам, когда кризис будет завершен, их прекратят, чтобы экономика РФ продолжила развиваться в нормальном темпе. Заботкин также подчеркнул, что ключевая ставка ЦБ РФ сейчас удерживается на целесообразном уровне.

#центробанк #кризис #заботкин
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