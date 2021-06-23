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Туркменистан и Нигер договорились обменяться послами

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 19:21 93

Туркменистан и Нигер договорились обменяться послами
mfa.gov.tm / Министерство иностранных дел Туркменистана

Постоянные представители Туркменистана и африканской республики Нигер в ООН подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщили в Ашхабаде.

Торжественная церемония подписания соглашения состоялась 22 июня 2021 года в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений и обмене послами подписали постпред Туркменистана в ООН Аксолтан Атаева и ее коллега из Нигера Абду Абарри.

Постпреды обменялись заверениями в заинтересованности развития двустороннего и многостороннего диалога между Ашхабадом и Ниамей, а также обсудили вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества. Также стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки, касающиеся Туркменистана и Нигера.

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