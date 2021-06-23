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ФСБ задержала летного директора S7 Airlines за продажу должности пилота

Происшествия
/ Обновлено: 23 июня 2021 21:07 59

ФСБ задержала летного директора S7 Airlines за продажу должности пилота
wikipedia.org / Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Центром коррупционного скандала в Подмосковье стала авиакомпания S7 Airlines. Ее летный директор был задержан ФСБ за продажу должности пилота.

Известно, что предмет продажи предполагал управление новейшим лайнером Airbus A320neo. Отмечается, что подозреваемый был пойман с поличным, непосредственно при осуществлении сделки, сообщает ТАСС со ссылкой на компетентный источник.

Как оказалось, Мансур Б. должен был получить 1,5 млн рублей, если бы предприятие оказалось успешным и о коммерческом подкупе никто бы не узнал. Помимо главного фигуранта дела, в настоящий момент правоохранители задержали еще одного сотрудника летного директората S7 Airlines. Ведется следствие.

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