Лондон опроверг нарушение границ РФ в Черном море британским эсминцем

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Британский корабль Defender совершал мирный заход в Черное море и не нарушал границ России, заявили в Минобороны Великобритании.

В Лондоне отметили, что по эсминцу никто не стрелял. Также британское военное ведомство заявило, что на пути следования корабля не сбрасывались бомбы.

По данным Минобороны РФ, корабль Defender нарушил границу России у мыса Фиолент в акватории Черного моря. После инцидента российские военные в соответствии с международными нормами произвели предупредительный обстрел и сбросили четыре предупредительные бомбы на пути следования эсминца.

Ранее Крыму заявили, что корабль королевских ВМС вторгся на территорию России с целью совершения провокации. По мнению вице-спикера Госсовета Республики Крым, таким образом Великобритания попыталась проверить Россию "на зуб".