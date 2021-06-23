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Лондон опроверг нарушение границ РФ в Черном море британским эсминцем

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 19:21 68

Лондон опроверг нарушение границ РФ в Черном море британским эсминцем
ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Британский корабль Defender совершал мирный заход в Черное море и не нарушал границ России, заявили в Минобороны Великобритании.

В Лондоне отметили, что по эсминцу никто не стрелял. Также британское военное ведомство заявило, что на пути следования корабля не сбрасывались бомбы.

По данным Минобороны РФ, корабль Defender нарушил границу России у мыса Фиолент в акватории Черного моря. После инцидента российские военные в соответствии с международными нормами произвели предупредительный обстрел и сбросили четыре предупредительные бомбы на пути следования эсминца.

Ранее Крыму заявили, что корабль королевских ВМС вторгся на территорию России с целью совершения провокации. По мнению вице-спикера Госсовета Республики Крым, таким образом Великобритания попыталась проверить Россию "на зуб".

#россия #великобритания #черное море #defender
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