Голикова заявила об отсутствии случаев заболеваний новым индийским штаммом COVID-19 в РФ

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Специалисты не зафиксировали случаев заболевания в России новым индийским штаммом коронавируса "Дельта плюс", заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что на сегодняшний день на территории РФ можно встретить только британский штамм и первый вариант индийского коронавируса "Дельта". По ее словам, они преобладают в Москве, Нижегородской и Саратовской областях.

Стоит отметить, что "Дельта плюс" является мутировавшим индийским вариантом COVID-19. По словам медиков, этот штамм еще более заразен и может игнорировать антитела в человеческом организме.

На сегодняшний день самая высокая заболеваемость в России зафиксирована в десяти регионах, в том числе в Петербурге, Москве, Бурятии, Крыму.