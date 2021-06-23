The Spectator: Великобританию пугает сближение РФ и США после саммита в Женеве

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Итогом российско-американского саммита на высшем уровне в Женеве, который состоялся на минувшей неделе, является то, что мир становится безопаснее, но есть как минимум одна страна, для которой нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном стала дилеммой.

Как пишет британское издание The Spectator, этой страной является Великобритания, которую полностью устраивала политика предыдущего президента США Дональда Трампа, направленная на демонизацию России.

Однако женевская встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, поставила британского премьер-министра Бориса Джонсона в сложное положение, так как тот то пытался сблизиться с Москвой, то обрушивался на нее с резкой критикой.

«Если Соединенным Штатам и России удастся наладить отношения, заставит ли это Лондон провести переоценку его позиций? Захотим ли мы тоже начать осторожные переговоры с Москвой? И насколько проблематичным это может оказаться, учитывая резкость риторики, которой долгое время обменивались Лондон и Москва?», — задается вопросами автор материала.

При этом он перечисляет позитивные итоги саммита – президенты РФ и США договорились о взаимном возвращении послов, о создании рабочих групп, которые займутся решением ряда актуальных вопросов, в том числе таких деликатных, как кибербезопасность, несмотря на то, что Дональда Трампа жестоко критиковали в Вашингтоне за попытки договориться с Владимиром Путиным о том же самом.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Также на итоговых конференциях после переговоров в Женеве и Владимир Путин и Джо Байден отозвались друг о друге, как об уважаемых политиках, с которыми можно вести дела.

Все это ведет к тому, что мир становится безопаснее, ведь две сильнейшие ядерные державы мира начали делать шаги к налаживанию взаимоотношений.

Однако Соединенное Королевство совсем не заинтересовано в налаживании российско-американских отношений, ему как раз было выгодно, когда Вашингтон исходил по отношению к России враждебностью, которая граничила с истеричностью.

«Будь то готовность Соединенных Штатов ввести санкции и выслать российских дипломатов после отравления Скрипалей в Солсбери — на самом деле Соединенные Штаты выслали даже больше российских дипломатов, чем мы (Великобритания), — или же демонстративно пренебрежительное отношение к Путину и России, которую фактически включили в список государств-изгоев, все это было полностью созвучно с официальными позициями Лондона», — напоминает автор.

Теперь же, после того, как на протяжении такого долгого времени отношения Запада к России было настолько отрицательным, женевская встреча ставит правительство Бориса Джонсона ставит в сложное положение, особенно, если учесть, что президенты Путин и Баден выразили намерение совместно обсуждать вопросы кибербезопасности, ведь Лондон читает сферу технологий и безопасности основой своей политики, а себя – своего рода лидером в этой области.

gov.uk /

«Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией — возможно, даже «через их головы»? Или же они попытаются принять участие в этих переговорах?», — рассуждает автор.

Но кибербезопасность, это лишь один из тревожных моментов, хотя беспокойство Лондона вызывает вся складывающаяся картина. Ведь после того, как Джо Байден занял пост президента США, Вашингтон уже второй раз принимает решение, игнорируя интересы Великобритании.

Первый раз это произошло, когда Белый дом решил вывести американские войска из Афганистана. И теперь, в результате расхождений взглядов Лондона и Вашингтона, Соединенное Королевство рискует оказаться в изоляции от большого мира.