Журавко: правительство Шмыгаля хочет обобрать украинцев до нитки

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

За два года президентства Владимира Зеленского услуги ЖКХ на Украине уже подорожали в 1,5 раза, а возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем Кабинет министров планирует продолжать повышать стоимость коммунальных услуг.

Об этом в личном Telegram-канале пишет украинский политолог Алексей Журавко, который сообщает, что до конца 2021 года на Украине планируют поднять тарифы на отопление на 33%, а на воду – на 22%.

«При этом в последующие года рост этого показателя только продолжится — в 2022 на 6% (±3%), в 2023 на 5% (±3%) и в 2024 году на 5% (±3%). Таким образом, всего до конца 2024 года тарифы на отопление и горячую воду власти планируют поднять на 55,4%, а на холодную воду — на 46,9%», — пишет Журавко.

Таким образом, по его словам, и так колоссальные долги украинского населения по коммунальным платежам, увеличатся еще больше.

president.gov.ua / Офіс Президента України

В ходе избирательной кампании на Украине 2019 года будущий президент страны Владимир Зеленский говорил о проблеме неподъемных для населения тарифов на коммунальные услуги, напомнил Журавко.

«"Бабушка должна получать достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку",- обещал Зелинский в своей предвыборной программе. А что на самом деле? Тарифы стали — самыми высокими в истории Украины», — подчеркивает политолог.

Таким образом, по словам Алексея Журавко, как это ни печально, с нынешней властью украинцев ждет только еще больший рост цен на отопление, а сфера ЖКХ столкнется с более серьезными проблемами, чем были до сих пор.

youtube.com / Prt Scr

При президенте Зеленском Украина окончательно перестала быть социальным государством и превратилась в государство МВФ (Международного валютного фонда) и олигархов. Может быть украинцам пора задуматься, наконец, о том, что происходит, и начать что-то менять, спрашивает политолог в заключение.