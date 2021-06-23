Подмосковье может ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте

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Правительство Московской области рассматривает возможность введения системы QR-кодов для проезда в общественном транспорте, если ситуация с COVID-19 не начнет улучшаться.

Как уточнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, новые правила могут начать действовать с 1 июля. Она также не исключила введение других ограничительных мер, однако каких именно, не уточнила.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подписал постановление, согласно которому с 28 июня на территории области вводится система посещения ресторанов и кафе по QR-кодам. Получить QR-код могут только граждане, сделавшие прививку, переболевшие COVID-19 в течение полугода, и несовершеннолетние.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 23 июня сообщила, что прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 20,7 млн россиян. Из них обоими компонентами вакцинировались 16,7 млн человек, добавила она. В последние дни число желающих сделать прививку заметно увеличилось.