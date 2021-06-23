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Грудинин решил отыгрываться на простых жителях поселка Совхоза имени Ленина

Россия
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Грудинин решил отыгрываться на простых жителях поселка Совхоза имени Ленина
vk.com / ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Жители поселка Совхоза имени Ленина имею доступ к единственной спортивной площадке, которая расположена на территории муниципальной общеобразовательной школы. В поселке есть и другая современная спортивная площадка —  на территории инженерной школы №548. Правда, доступ для простых смертных туда заказан. Этим сооружением пользуется сам «клубничный олигарх» и его высокопоставленные друзья.

Наверное, из большой любви к простым людям и их детям, Грудинин объявил о том, что забирает у муниципальной школы спортивную площадку, хоккейную коробку, фонтан и стадион, которые некогда были безвозмездно переданы школе Совхозом имени Ленина. Непонятно, что сделали Павлу Николаевичу дети.

Вывод один: Павел Грудинин продолжает портить жизнь ни в чем невиновным детям. Дворец культуры – лишь отправная точка в беспочвенной войне олигарха с молодым поколением. Не исключено, что в ближайшее время он захочет отключить в школе электричество, воду, затеять незаконный капитальный ремонт, ведь в последние годы Грудинин руководствуется принципами уничтожения, а не созидания. Но разве дети в этом виноваты?

#грудинин #совхоз имени ленина
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