vk.com / ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Жители поселка Совхоза имени Ленина имею доступ к единственной спортивной площадке, которая расположена на территории муниципальной общеобразовательной школы. В поселке есть и другая современная спортивная площадка — на территории инженерной школы №548. Правда, доступ для простых смертных туда заказан. Этим сооружением пользуется сам «клубничный олигарх» и его высокопоставленные друзья.

Наверное, из большой любви к простым людям и их детям, Грудинин объявил о том, что забирает у муниципальной школы спортивную площадку, хоккейную коробку, фонтан и стадион, которые некогда были безвозмездно переданы школе Совхозом имени Ленина. Непонятно, что сделали Павлу Николаевичу дети.

Вывод один: Павел Грудинин продолжает портить жизнь ни в чем невиновным детям. Дворец культуры – лишь отправная точка в беспочвенной войне олигарха с молодым поколением. Не исключено, что в ближайшее время он захочет отключить в школе электричество, воду, затеять незаконный капитальный ремонт, ведь в последние годы Грудинин руководствуется принципами уничтожения, а не созидания. Но разве дети в этом виноваты?