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Ушел из жизни специалист в области спутникостроения Григорий Чернявский

Общество
/ Обновлено: 23 июня 2021 18:39 64

Ушел из жизни специалист в области спутникостроения Григорий Чернявский
pixabay.com / FelixMittermeier

Специалист в области космического аппаратостроения Григорий Чернявский скончался на 95-м году жизни. С 1990 года он являлся членом-корреспондентом РАН.

Чернявский считается одним из основоположников системного подхода в космическом аппаратостроении, радионавигации и дистанционного зондирования Земли, говорится в официальном сообщении Роскосмоса.

Он принимал участие в разработке первых спутниковых систем связи "Стрела-1", навигации "Циклон" и радиосвязи "Молния-Орбита". Его вклад в проекты по созданию навигационных спутников неоценим, заявили представители корпорации.

#смерть #роскосмос #григорий чернявский #спутникостроение
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