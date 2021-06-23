Ушел из жизни специалист в области спутникостроения Григорий Чернявский

pixabay.com / FelixMittermeier

Специалист в области космического аппаратостроения Григорий Чернявский скончался на 95-м году жизни. С 1990 года он являлся членом-корреспондентом РАН.

Чернявский считается одним из основоположников системного подхода в космическом аппаратостроении, радионавигации и дистанционного зондирования Земли, говорится в официальном сообщении Роскосмоса.

Он принимал участие в разработке первых спутниковых систем связи "Стрела-1", навигации "Циклон" и радиосвязи "Молния-Орбита". Его вклад в проекты по созданию навигационных спутников неоценим, заявили представители корпорации.