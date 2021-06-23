Баранец: гуманность ВМФ России спасла британский эсминец от затопления в Черном море

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Черноморский флот РФ имел право вести огонь на поражение по эсминцу ВМС Британии Defender. Но гуманность россиян спасла британцев, уверен военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender 23 июня пересек российскую морскую границу у Крыма и на три километра углубился в территориальные воды РФ. Подобный инцидент является серьезнейшим нарушением, он мог обернуться войной, передает слова Баранца "ПолитРоссия".

Уже за 50 миль до границ потенциальный нарушитель берется под контроль средств наблюдения, напомнил он. Если судно продолжает приближаться, то береговые службы по международной частоте передают предупреждение. Но суда НАТО нередко отключают эту частоту. Не исключено, что и на этот раз произошло то же самое.

"И я даже удивлен, что наши моряки в данном случае поступили очень гуманно", — добавил Баранец.

Федеральное агентство новостей /

Российский бомбардировщик Су-24М также выполнил предупредительное бомбометание, что является серьезным знаком, уверен военный обозреватель "КП". Действия британцев являются очевидной провокацией на грани войны. Эсминец Defender в итоге мог отправиться на дно Черного моря, если бы российские моряки не проявили гуманность и не ограничились предупредительными выстрелами, подчеркнул Баранец.