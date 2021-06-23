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Это’О считает сборную Испании фаворитом Евро-2020

Спорт
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Это’О считает сборную Испании фаворитом Евро-2020
Global Look Press / Dirk Waem/ZUMAPRESS.com

Экс-игрок махачкалинского "Анжи" и сборной Камеруна Это’О назвал испанскую национальную команду фаворитом чемпионата Европы по футболу.

Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна полагает, что испанская национальная команда является фаворитом 16-го чемпионата Европы. Об этом Это’О рассказал журналистам As. Камерунец признался, что ему нравится "игровой стиль" испанской сборной.

"Я верю в этих парней и в Луиса Энрике", — заключил Это’О.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. Заключительный матч группового этапа континентального первенства сборная Испании проведет в Севилье 23 июня. Ее соперником станет словацкая национальная команда.

#футбол #испания #евро-2020 #Это’О
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