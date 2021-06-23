Заявление Пригожина к «Навальный Live» направили в СК РФ

TACC / Метцель Михаил

Владельцы YouTube-канала "Навальный Live" могут быть привлечены к уголовной ответственности по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", соответствующее заявление Пригожина передано в Главное следственное управление СК РФ для возбуждения уголовного дела.

Ранее петербургский предприниматель направил в МВД заявление о привлечении владельцев YouTube-канала "Навальный Live" к ответственности за распространение клеветы и призывы к массовым беспорядкам. Сотрудники ведомства провели доследственную проверку и установили в действиях ответчиков признаки преступных деяний по соответствующим статьям УК РФ.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы компании "Конкорд" выразили благодарность работникам правоохранительных органов за их работу. Они надеются, что все виновные будут оперативно привлечены к ответственности и получат наказание в соответствии с российским законодательством.