Суд арестовал на 15 суток мундепа Люсю Штейн

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Пресненский суд Москвы заключил под стражу на 15 суток муниципального депутата Басманного района столицы Люсю Штейн.

Правоохранительные органы задержали Штейн при выходе из дома. Ее арестовали по статье о неповиновении полиции. Других подробностей по этому делу пока не приводится.

Мундепа Люсю Штейн и Марию Алехину, которые проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованном митинге в поддержку осужденного блогера Алексея Навального 23 января, забрали в отделение 22 июня. Стражи порядка также задержали участника группы Pussy Riot Александра Софеева и фотографа Дмитрия Воронцова.