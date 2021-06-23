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В Госдуме предупредили Лондон об ответе Москвы после провокации ВМС Британии в Черном море

Армия
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В Госдуме предупредили Лондон об ответе Москвы после провокации ВМС Британии в Черном море
Федеральное агентство новостей /

Британский эсминец Defender 23 июня осуществил попытку вторжения в территориальные воды России. Для предотвращения этих действий российские военные вынуждены были открыть огонь.

Британский корабль зашел примерно на три км в район мыса Фиолент. Так как экипаж эсминца не реагировал на предупреждения о нарушении российских границ, военные Черноморского флота открыли предупредительный огонь. Затем российский истребитель Су-24 поднялся в воздух и выпустил четыре предупредительные мины по курсу британского судна.

Действия российских военных были просто безупречными, сообщил сайту 360tv.ru депутат Госдумы, член комитета по обороны Владимир Богодухов. По его словам, подобные провокации Великобритании вызовут соответствующую реакцию со стороны МИД России.

#великобритания #госдума #черноморский флот #defender
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