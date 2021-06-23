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Путин поддержал Кадырова в свете предстоящих выборов главы Чечни

Политика
/ Обновлено: 23 июня 2021 17:16 81

Путин поддержал Кадырова в свете предстоящих выборов главы Чечни
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Действующему главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову следует вновь выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах, считает президент России Владимир Путин.

Российский лидер пожелал успехов Кадырову на осенних выборах. Путин отметил заслуги действующего главы республики по обеспечению безопасности в регионе. Процедура голосования пройдет 19 сентября 2021 года.

Кадыров ранее объявил, что изучит общественное мнение перед принятием решения. Собранный Всемирный съезд народов Чечни в ответ потребовал, чтобы действующий глава республики решился на выдвижение своей кандидатуры.

#путин #выборы #кадыров #чечня
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