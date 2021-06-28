Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей

Россия
48

Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей
Невские Новости /

Предприниматель из Екатеринбурга заказал доставку смартфонов из Челябинска через фирму «СДЭК» на сумму более 300 тысяч рублей. Но вместо заказанного получил коробку печенья весом в 60 килограмм. Екатеринбуржец пытался судится с к транспортной компанией, но возмещать убытки покупателю никто не будет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Новосибирский областной суд.

В «СДЭКе» в ответ на письменную претензию клиента признала факт утраты ценного груза, но согласилась компенсировать ему только стоимость доставки — около 1000 рублей. Полноценно возмещать убытки компания отказалась, ссылаясь на некорректно заполненную документацию клиентом.

«После выдачи груза истцу, доставленному по накладной №1161944866, покупатель после вскрытия коробок обнаружил, что вместо сотовых телефонов, наушников и видеокарты в коробках оказалось печенье», — говорится в материалах суда.

В ходе разбирательств в суде выяснилось, что отправитель из Челябинска оценил груз в ноль рублей. Из-за этого в суде пострадавший предприниматель не смог доказать, что ему должны были отправили именно смартфоны.

«Невозможно установить, какой именно груз был передан к отправке истцом. Не доказан размер причиненных истцу убытков, не подтвержден факт передачи именно товара», — заявил выводу суд.

Ранее стало известно, что трое британских школьников отравились печеньем с каннабисом.

#россия #смартфоны #печенье #сдэк
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
Политика
12:44 | 28 июня
Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей
Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей
Россия
12:38 | 28 июня
Вотум недоверия. Премьер-министр Швеции покинул пост
Вотум недоверия. Премьер-министр Швеции покинул пост
Европа и США
12:35 | 28 июня