Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей

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Предприниматель из Екатеринбурга заказал доставку смартфонов из Челябинска через фирму «СДЭК» на сумму более 300 тысяч рублей. Но вместо заказанного получил коробку печенья весом в 60 килограмм. Екатеринбуржец пытался судится с к транспортной компанией, но возмещать убытки покупателю никто не будет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Новосибирский областной суд.



В «СДЭКе» в ответ на письменную претензию клиента признала факт утраты ценного груза, но согласилась компенсировать ему только стоимость доставки — около 1000 рублей. Полноценно возмещать убытки компания отказалась, ссылаясь на некорректно заполненную документацию клиентом.

«После выдачи груза истцу, доставленному по накладной №1161944866, покупатель после вскрытия коробок обнаружил, что вместо сотовых телефонов, наушников и видеокарты в коробках оказалось печенье», — говорится в материалах суда.

В ходе разбирательств в суде выяснилось, что отправитель из Челябинска оценил груз в ноль рублей. Из-за этого в суде пострадавший предприниматель не смог доказать, что ему должны были отправили именно смартфоны.

«Невозможно установить, какой именно груз был передан к отправке истцом. Не доказан размер причиненных истцу убытков, не подтвержден факт передачи именно товара», — заявил выводу суд.

Ранее стало известно, что трое британских школьников отравились печеньем с каннабисом.