Экономист назвал абсурдом «налоговую амнистию» Зеленского

president.gov.ua / Офіс Президента України

Не так давно Верховная рада приняла закон о налоговой амнистии, инициатором которого стал украинский президент Владимир Зеленский. Постановление предусматривает одноразовое и добровольное декларирование сбережений физических лиц для легализации доходов.

Такая мера сыграет на руку украинцам, которые долгое время уклонялись от уплаты налогов. По сути, им предоставили возможность единовременно раскрыть свои истинные доходы и избежать наказания. Впрочем, закон на Украине не сработает, убежден аналитик института Growford Виктор Скаршевский:

«Результат налоговой амнистии для бюджета будет ноль. По словам главы налогового комитета [Даниила] Гетманцева, у людей есть 50 миллиардов долларов под матрасом. Он хочет легализовать 20 миллиардов долларов под среднюю ставку 5%. Получается, что авторы закона планируют получить бюджет в миллиард долларов. Но они ничего не получат по одной простой причине – у людей просто нет доверия к власти, в частности, к налоговой. Они поставили телегу впереди лошади».

Жители Украины не уверены, что налоговая служба сдержит слово и не задаст лишних вопросов после раскрытия «истинных доходов». При этом налоговый контроль со временем будет только ужесточаться: Верховная рада уже работает над соответствующим законопроектом для увеличения фискального давления.

ФБА «Экономика сегодня» / Денис Машкин

К тому же «налоговая амнистия» Зеленского, как ни странно, подразумевает рост налоговой ставки в определенных областях, сообщает издание «ПолитНавигатор».

«В законе про налоговую амнистию прописано увеличение налоговых ставок, налогового давления по продаже квартиры. Понимаете, вместо того чтобы снизить налоги, провести налоговую амнистию, в закон про налоговую амнистию включают увеличение налогового давления! Это полный абсурд. Почему я и говорю, что никакой легализации не произойдет», — подвел итог Скаршевский.

Ранее стало известно, что за рост цен на газ в Европе заплатят украинцы. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что цена газа на Украине однозначно будет расти, поскольку теперь она связана с мировыми ценами на «голубое топливо».