Россиянин из Томска выбыл из гонки за кресло мэра Нью-Йорка

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Кандидат на пост мэра Нью-Йорка из Томска Виталий Филипченко вышел из гонки. Причина тому — признание части подписей недействительными. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Филипченко живет в США более десяти лет. Он открыл фирму по грузоперевозкам и получил второе гражданство. На выборы он отправился как независимый кандидат.

Во вторник жители «Большого яблока» выбирали кандидатов на пост мэра — состоялись праймериз Демократической и Республиканской партий.

«Я шел как независимый кандидат. Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, все в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что мое имя перевели на китайский, потому что много китайцев живет, которые не могут читать по-английски», — рассказал россиянин.

Спустя неделю, по словам несостоявшегося градоначальника, он получил письмо о том, что некоторые из подписей оказались недействительными.

Причины непринятия подписей были разные: где-то недоставало кода, где-то адреса. Так, с учетом вычета, оставшегося количества не хватило для включения в избирательный бюллетень.

Томич не считает случившееся специальным политическим шагом против себя, а также не исключает, что продолжит попытки построить политическую карьеру.

Голосование состоится 2 ноября. Чтобы попасть в избирательные бюллетени независимым кандидатам нужно собрать 2 250 подписей зарегистрированных в городе избирателей.