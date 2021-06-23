Россия за день. Главное: фенол в Омске, превышения в Мурманске и кумовство на Алтае

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Омская область. Пост наблюдений Центра экологического мониторинга в Омске выявил новые выбросы фенола и сероводорода. В ночь на 23 июня в регионе зафиксировали неблагоприятные погодные условия первой степени опасности.

Брянская область. Губернатор региона Александр Богомаз предупредил об усилении ограничительных мер против распространения коронавируса — в области установлен запрет на массовые гуляния. При этом Богомаз не поддержал систему QR-кодов, введенную в Москве.

Саратовская область. Областная дума приняла в первом и втором чтении изменения в местное законодательство и устав. Теперь депутаты и претенденты на пост губернатора не могут иметь иностранное гражданство и место жительства за рубежом.

Алтайский край. На экс-замгубернатора Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, она незаконно обеспечила знакомого дорогим лекарством за счет бюджетных средств, а также распорядилась закупить медикаменты с истекающим сроком годности.

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Камчатский край. Региональные власти купили томограф за 96 млн рублей больше года назад для помощи пациентам с пневмонией. Однако аппарат до сих пор бездействует — его не могут никуда «пристроить».

Хабаровская область. Врио губернатора Михаил Дегтярев озвучил имена кандидатов в сенаторы от краевой власти. В списке оказались зампред Хабаровской краевой ветеранской организации подводников Георгий Перов, заслуженный врач России Наталья Болоняева и зампред правительства края Андрей Базилевский.

Мурманская область. Бывшего замминистра имущественных отношений региона Сергея Бунтова обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки в 200 тысяч рублей. На скамье подсудимых компанию ему составит заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Имущественная казна Мурманской области» Сергей Терентьев.

Челябинская область. На пост главы Курчатовского района переизбрали Сергея Антипова. Его кандидатуру поддержали 19 депутатов, которые присутствовали заседании Курчатовского районного совета. Соперники Антипова не получили ни одного голоса.

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Воронежская область. В этом году День города в Воронеже будут отмечать 12 сентября. Праздник должен был состояться в третью субботу месяца — 18 сентября, но из-за грядущих выборов депутатов ГД дату перенесли.

Республика Бурятия. Главу Заиграевского района Александра Бурлакова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Чиновника судили за растрату 5 млн рублей из резервного фонда Бурятии на нужды коммерческих организаций. Приговор пока не вступил в законную силу.

Липецкая область. Совет Федерации принял решение досрочно освободить от должности экс-губернатора области Олега Королева. Весной он попал в скандальное ДТП, после чего сам написал заявление о сложении полномочий из-за проблем со здоровьем.

Санкт-Петербург. Границы Северной столицы могут расширить. Речь идет о трех намывных территориях общей площадью в 1,3 квадратных километра. Комитет Совфеда идею поддержал.

Федеральное агентство новостей /

Республика Башкортостан. Должность уполномоченного по правам человека Башкирии занял Михаил Закомалдин. Его кандидатуру выдвинул глава республики Радий Хабиров.

Пермская область. ЛДПР будет обжаловать решение суда об исключении из своих рядов Ильи Лисняка и еще двух депутатов. Ранее Лисняк подал иск о том, что его не отпускают из партии, что может препятствовать его участию в выборах. Суд прошение депутата удовлетворил.

Архангельская область. Депутаты заксобрания приняли закон, согласно которому многодетные семьи получат выплаты вместо земельного участка. Сумма выплат будет зависеть от количества детей: от 210 тысяч рублей семьям с тремя детьми и до 310 тысяч — с пятью и более.