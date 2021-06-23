«Копейка» из прошлого: сколько бы стоил ВАЗ-2101 в современных рублях

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Легендарный советский автомобиль ВАЗ-2101, который в народе прозвали «копейкой», до сих пор можно увидеть на улицах российских городов и деревень. Сейчас такой машиной никого не удивишь, однако в 1972 году она произвела настоящий фурор – в СССР еще не знали, что ездить на личном транспорте можно с таким комфортом.

Советским инженерам ставилась задача «срисовать» Fiat 124 – один их самым популярных автомобилей в Европе. На деле получилось даже лучше, поскольку по ряду характеристик продукт Волжского автомобильного завода превосходил своего итальянского «дедушку».

Когда машина перестала появляться на передовицах советских газет, и ажиотаж немного спал, люди стали относиться к ней проще. Вскоре появились и народные прозвища – «единичка», затем «копейка» (из-за цифр 01 в конце порядкового номера модели).

Многие считают, что машина для своего времени стоила относительно недорого, и рядовой городской житель мог запросто позволить себе новенький ВАЗ-2101. Эксперты исторического портала «Русская семерка» подсчитали, сколько стоила «копейка» в пересчете на нынешние рубли.

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Сухие цифры

Чтобы определиться с «обменным курсом», достаточно использовать величину прожиточного минимума тех лет. В 1970-х годах на душу населения полагалось 50 рублей (примерно такую же стипендию получали советские студенты). Современный МРОТ (усредненный по всем регионам) составляет 12 130 рублей. Сыграв в нехитрую арифметику, получаем: один советский рубль из 70-х примерно равен 243 «деревянным» в наши дни.

«Копейка» в те годы стоила 5 620 рублей. Исходя из вышеуказанного курса, можно сказать, что сегодня ВАЗ-2101 обошелся бы автолюбителю в почти в 1,4 миллиона рублей. Не сказать, что цена доступная: на эти деньги из подержанных автомобилей марки Lada можно собрать целый таксопарк.

В 1980-х годах у «копейки» появился младший брат – слегка обновленная версия стоила уже 7 300 рублей, то есть больше 1,7 миллиона по нашему курсу. Более доступной машиной был не менее легендарный «москвич». С конвейера одноименного завода его продавали за 4 936 советских рублей, то есть больше, чем за один миллион сегодня.

Невские Новости / Александр Гришин

Можно задействовать и другую методику вычисления. К примеру, взять за образец стоимость одного советского рубля в долларах на «черном рынке» (четыре рубля за один доллар). Официальные данные брать не стоит – валютный рынок тогда был крайне неустойчив, да и американская валюта с тех пор заметно потеряла в «весе» (обесценилась почти в восемь раз).

В этом случае стоимость «копейки» приятно падает до 800 тысяч современных рублей, а «москвич» оценивается примерно в 680 тысяч рублей. Для наглядности стоит напомнить, что средняя зарплата в СССР 1970-х годов равнялась 140 рублям. При таком заработке обыватель едва ли мог себе позволить с легкой руки приобрести новую "копейку" за пять с половиной тысяч рублей.