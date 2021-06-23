«Духовник» Сталина. За что Хрущев «натравил» КГБ на митрополита Николая

ru.wikipedia.org / Ягудаев Владимир

Митрополита Николая, в миру — Бориса Ярушевича, называли «духовником» главнокомандующего СССР Иосифа Сталина. Священнослужитель построил головокружительную карьеру в РПЦ, но после смерти Сталина впал в немилость властей и, по некоторым данным, оказался в разработке у КГБ.

Ярушевич родился в 1891 году в семье потомственного священника и дочери церковнослужителя. В 23 года был пострижен в монашество, а к 48 годам стал митрополитом и претендентом на патриарший престол.

Такой стремительный карьерный рост в советское время был невозможен без покровительства власти. В 1940-е Ярушевич поддерживал и заступался за советское руководство. Вероятно, это и поспособствовало развитию дальнейших событий в жизни митрополита.

В 1942 году Президиум Верховного Совета СССР назначил священнослужителя членом Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Через год Ярушевич оказался в числе трех митрополитов, приглашенных на встречу к Сталину. Тогда же руководитель СССР решил вернуть стране церковные образовательные учреждения. Уже в 1947 году Ярушевич получил титул митрополита Крутицкого и Коломенского — один из древнейших в Русской церкви.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Бытует мнение, что после той встречи в 1943-м между Сталиным и Ярушевичем появилась близкая духовная связь. По некоторым свидетельствам, вождь СССР даже исповедовался священнослужителю. Однако прямых подтверждений этому нет.

Впрочем, возможное близкое общение вождя с митрополитом не спасло последнего, а может и спровоцировало давление со стороны нового руководства СССР, которое пришло к власти после смерти Сталина.

Ярушевич категорически не хотел мириться с оттепелью, пропагандой атеизма и антицерковной политикой, которые пришли с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Видимо, в знак протеста митрополит стал выступать с критическими, эмоциональными заявлениями в адрес новой власти.

Это вызвало страхи в рядах руководства Совета по делам РПЦ. Они очень не хотели, чтобы митрополит Николай занял пост главы Московской Патриархии. По этой причине в начале 1960-го года председатель Совета Георгий Карпов докладывал Хрущеву, что Ярушевич якобы тщеславный человек, который притворяется союзником властей, но на деле «разжигает религиозную деятельность».

Федеральное агентство новостей /

В том же году КГБ начал разработку действий, чтобы убрать митрополита Николая из руководства патриархии. Такое решение открыто поддержал и действующий тогда глава церкви Алексий I. Он даже высказался, что Ярушевич отличается двойственной натурой и неискренностью, а еще, что на него «жаловалось духовенство».

В итоге дело дошло до того, что «духовник» Сталина потерял все саны и чины — от председателя Отдела внешних церковных связей до митрополита Крутицкого и Коломенского — а в последний год жизни ему попросту запретили служить.

Митрополит Николай умер в 1961 году. Он попал в Боткинскую больницу с приступом стенокардии и в скором времени стал выздоравливать, но по непонятным причинам его не выпускали, заявляли близкие Ярушевича. Внезапный кризис и ухудшение самочувствия наступили после укола медсестры — митрополиту ввели неизвестный препарат, который спровоцировал смерть. До сих пор неизвестно, был ли укол роковой ошибкой или умышленным шагом.