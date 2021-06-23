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«Духовник» Сталина. За что Хрущев «натравил» КГБ на митрополита Николая

Россия
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«Духовник» Сталина. За что Хрущев «натравил» КГБ на митрополита Николая
ru.wikipedia.org / Ягудаев Владимир

Митрополита Николая, в миру — Бориса Ярушевича, называли «духовником» главнокомандующего СССР Иосифа Сталина. Священнослужитель построил головокружительную карьеру в РПЦ, но после смерти Сталина впал в немилость властей и, по некоторым данным, оказался в разработке у КГБ.

Ярушевич родился в 1891 году в семье потомственного священника и дочери церковнослужителя. В 23 года был пострижен в монашество, а к 48 годам стал митрополитом и претендентом на патриарший престол.

Такой стремительный карьерный рост в советское время был невозможен без покровительства власти. В 1940-е Ярушевич поддерживал и заступался за советское руководство. Вероятно, это и поспособствовало развитию дальнейших событий в жизни митрополита.

В 1942 году Президиум Верховного Совета СССР назначил священнослужителя членом Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Через год Ярушевич оказался в числе трех митрополитов, приглашенных на встречу к Сталину. Тогда же руководитель СССР решил вернуть стране церковные образовательные учреждения. Уже в 1947 году Ярушевич получил титул митрополита Крутицкого и Коломенского — один из древнейших в Русской церкви.

«Духовник» Сталина. За что Хрущев «натравил» КГБ на митрополита Николая
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Бытует мнение, что после той встречи в 1943-м между Сталиным и Ярушевичем появилась близкая духовная связь. По некоторым свидетельствам, вождь СССР даже исповедовался священнослужителю. Однако прямых подтверждений этому нет.

Впрочем, возможное близкое общение вождя с митрополитом не спасло последнего, а может и спровоцировало давление со стороны нового руководства СССР, которое пришло к власти после смерти Сталина.

Ярушевич категорически не хотел мириться с оттепелью, пропагандой атеизма и антицерковной политикой, которые пришли с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Видимо, в знак протеста митрополит стал выступать с критическими, эмоциональными заявлениями в адрес новой власти.

Это вызвало страхи в рядах руководства Совета по делам РПЦ. Они очень не хотели, чтобы митрополит Николай занял пост главы Московской Патриархии. По этой причине в начале 1960-го года председатель Совета Георгий Карпов докладывал Хрущеву, что Ярушевич якобы тщеславный человек, который притворяется союзником властей, но на деле «разжигает религиозную деятельность».

«Духовник» Сталина. За что Хрущев «натравил» КГБ на митрополита Николая
Федеральное агентство новостей /

В том же году КГБ начал разработку действий, чтобы убрать митрополита Николая из руководства патриархии. Такое решение открыто поддержал и действующий тогда глава церкви Алексий I. Он даже высказался, что Ярушевич отличается двойственной натурой и неискренностью, а еще, что на него «жаловалось духовенство».

В итоге дело дошло до того, что «духовник» Сталина потерял все саны и чины — от председателя Отдела внешних церковных связей до митрополита Крутицкого и Коломенского — а в последний год жизни ему попросту запретили служить.

Митрополит Николай умер в 1961 году. Он попал в Боткинскую больницу с приступом стенокардии и в скором времени стал выздоравливать, но по непонятным причинам его не выпускали, заявляли близкие Ярушевича. Внезапный кризис и ухудшение самочувствия наступили после укола медсестры — митрополиту ввели неизвестный препарат, который спровоцировал смерть. До сих пор неизвестно, был ли укол роковой ошибкой или умышленным шагом.

#кгб #священник #история #сталин
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