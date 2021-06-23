Путин направил приветственную телеграмму участникам военно-морского салона в Петербурге

Невские Новости / Анна Карпова

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников Международного военно-морского салона, который проходит в Санкт-Петербурге, говорится на сайте Кремля.

На крупнейшей военно-морской выставке представлены новейшие образцы техники и вооружения. Ознакомиться с российскими военно-морскими единицами также приехали зарубежные партнеры.

При этом на полях салона будут заключены контракты на поставку некоторой техники в другие страны. Это послужит хорошим толчком для запуска новых взаимовыгодных проектов. Такие действия позитивно скажутся на реализации планов и развитии Военно-морского флота РФ, добавил президент.

Стоит отметить что военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге один раз в два года. Впервые выставка состоялась в 2003 году.